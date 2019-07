BTG Pactual, de André Esteves, fecha parceria com site Migalhas

Depois de participar da operação de compra da Abril, o BTG Pactual, de André Esteves, fechou parceria com o site Migalhas, que é especializado em notícias jurídicas. O portal passou a comprar precatórios – dívida reconhecida pela Justiça – e o banco garante os pagamentos.

De acordo com Miguel da Silveira Matos, publisher do Migalhas, a parceria prevê ainda que os leitores do site possam acessar serviços de investimento do BTG. O portal ganha uma comissão pelos eventuais negócios que gerar.

O acerto entre o site e o banco é citado em informativo do Migalhas publicado no último dia 18. À coluna, Matos disse que ele vem sendo divulgada há cerca de dois meses e que o contrato foi fechado há quatro meses.

Este ano, o BTG Pactual já tinha feito aporte de R$ 70 milhões a Fábio Carvalho, que passou a ser o controlador do grupo Abril em dezembro do ano passado.

Leia mais notas da coluna:

+ ‘Desestatização’ da BR Distribuidora abre espaço para operações semelhantes

+ Ação do PT contra Deltan cai com Lewandowski; ministro é crítico à Lava Jato