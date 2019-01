Bruno Covas mantém Sturm na equipe

André Sturm, que acaba de ser substituído na Secretaria da Cultura municipal, continuará na equipe de Bruno Covas. A informação foi dada pelo próprio prefeito, no início da tarde, quando foi vistoriar as obras de recuperação do viaduto que cedeu, em novembro, perto da ponte do Jaguaré. “O André Sturm continua gozando de minha inteira confiança”, disse Covas, “tanto que o convidei para ser membro do conselho de administração de alguma empresa municipal”.

O prefeito prosseguiu dizendo que “ainda não sabe qual será a empresa, “pois depende de prazos e vacância”. Mas garantiu que isso será definido “ainda esta semana”.

Sturm foi substituído na noite de ontem, segunda-feira, na Cultura, pelo produtor cultural Alê Youssef, depois de uma série de polêmicas e denúncias envolvendo a Fundação Theatro Municipal e o Instituto Odeon.