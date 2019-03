Bruno Setúbal é sorteado no Nota de R$ 1 milhão da Prefeitura

A nota fiscal no valor de R$ 6, 00, emitida no Jardim Alzira , na zona leste de São Paulo, garantiu prêmio de R$ 1 milhão sem cobrança de impostos, para consumidor paulistano, no sorteio de fevereiro, do Nota de R$ 1 Milhão , programa da Prefeitura. Trata-se do vigésimo terceiro sorteio desde que o programa foi criado.

A Prefeitura, no seu site, não revela quem foi o sortudo. Somente diz que ele mora no Itaim Bibi, que a nota foi gerada por serviço de assessoria e que o dinheiro será depositado, como de hábito, em uma conta poupança da Caixa Econômica. O programa da Prefeitura incentiva os consumidores a pedirem nota fiscal.

O blog da coluna descobriu que o vencedor do evento, realizado na última terça feira, no Espaço Loteria da Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, é … Bruno Setúbal, acionista do Itaú.

Deus precisa ajustar seu sistema de compliance.