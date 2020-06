Bruno Mazzeo estreia Diário de um Confinado filmado no seu apartamento

Na quarentena, o apartamento do casal Bruno Mazzeo e Joana Jabace, no Rio, acabou virando cenário do Diário de um Confinado – série que estreia dia 26 no Globoplay. “O personagem Murilo tem pitadas de uma ‘loucurinha’, mostrando o que a gente está vivendo nesses tempos de isolamento, marcado por sentimentos alterados. E é aí que entra a carga do humor”, contou Mazzeo à coluna.

Em julho, o programa vai ao ar na TV Globo e no Multishow, além de pílulas no GNT.