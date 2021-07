Bruno Faria abre, hoje, a exposição Lembranças de Paisagens – com obras produzidas durante a pandemia –, no Paço das Artes. “Neste período, em que ficamos enclausurados, me recolhi, fiquei mais no meu universo pessoal produzindo”, diz o artista, que teve uma obra sua incorporada ao acervo do MAC – Niterói, por meio de doação de Marcela e Marilia Razuk.