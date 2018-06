Bruno Covas se reúne com príncipe Andrew em Londres

Em visita a Londres, Bruno Covas se reuniu na tarde desta terça-feira com o príncipe Andrew, irmão de Charles e Duque de York. Onde? Na embaixada brasileira em Londres, recepcionados pelo embaixador brasileiro Eduardo dos Santos.

O tema foi a instalação do programa Pitch@Palace – iniciativa do príncipe para apoiar empreendedores e startups – em São Paulo. Depois do encontro, Covas conversou, em evento fechado, com 70 investidores europeus sobre privatizações e concessões do município.