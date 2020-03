Bruno Covas reavaliará funcionamento de parques públicos, por coronavírus

O prefeito Bruno Covas vai reavaliar o funcionamento dos 107 parques públicos que estão sob administração da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), por conta da pandemia do coronavírus. Todos estão abertos.

A assessoria de imprensa do prefeito informou ao blog que ainda não há decisão sobre o fechamento dos parques. E que “essa e todas as medidas restritivas estão sendo avaliadas dia a dia”.

Às 16h desta quinta-feira (19), Covas reúne a ‘Câmara Técnica’ no seu gabinete para fazer novo balanço. E, às 17h faz vídeoconferência com o secretariado.

Entre os 107 parques municipais, estão o Ibirapuera, Parque do Povo, Villa-Lobos, Aclimação, Luz e Buenos Aires.

FECHADO

Já o Instituto Butantan, um dos maiores centros de pesquisas biomédicas do mundo, anunciou nesta quinta-feira que seu parque será fechado para visitação do público a partir de amanhã, por tempo indeterminado. O Instituto é ligado à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Por nota, a direção do instituto informou que “a medida é preventiva e visa evitar, com a restrição de circulação, o contato de funcionários do instituto com o público externo, em razão do novo coronavírus. Além disso, o fechamento também garante maior segurança, sem riscos de contaminação, à produção da fábrica de vacina contra Influenza”.