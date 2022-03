Bruno Covas, que faria aniversário no dia 7, será homenageado por tucanos de SP

O diretório municipal do PSDB está organizando um evento em homenagem a Bruno Covas no dia 12, por conta do seu aniversário – ele faria 42 anos no dia 7. Fernando Alfredo, presidente do PSDB paulistano, planeja entregar uma carta com ideais de Covas na gestão pública ao prefeito da capital, Ricardo Nunes, como defesa da democracia e garantias de políticas para os pobres.

O evento acontece no Audio Club, na Barra Funda, e deve reunir prefeitos do interior e ex-prefeitos da cidade de São Paulo de diferentes partidos. Tomás, filho de Bruno, vem do exterior para a homenagem.

Elas em foco

Uma festa marca a entrega do prêmio “Mulheres Exponenciais” a estilista Martha Medeiros, a colecionadora de arte Andrea Pereira, a Maria Claudia Bucchianeri, ministra do TSE, a empresária Lucilia Diniz, entre outras, hoje, no Shopping JK Iguatemi.

A iniciativa é da Esfera Brasil, por conta do mês da mulher.

Em alta

A Pinacoteca de São Paulo voltou a receber mais de 7 mil pessoas no último final de semana. O número alcança o mesmo patamar dos registros de público antes da covid.

Um estímulo para o retorno é a individual da artista carioca Adriana Varejão, em cartaz até agosto.

O catálogo da mostra acompanha o sucesso e registrou 500 exemplares vendidos após a inauguração no sábado.