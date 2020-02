Bruno Covas dá start na pré-campanha em encontro com 700 tucanos

LEIA TAMBÉM > Janaína quer debates com candidatos a prefeito de SP na Alesp

Vai ter distribuição de fitinhas com o nome Bruno Covas e as hashtags “foco, força e fé” na reunião do diretório municipal do PSDB de São Paulo – hoje, na Unip Vergueiro. Mesmo com recomendação médica de evitar aglomerações, o prefeito não abriu mão de falar aos 700 tucanos aguardados.

Doria, Alckmin e Marco Vinholi estão em agendas pelo interior e o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, está fora de SP. Gravaram vídeo.

Bruno no foco

“É bom estar só o prefeito. Ele é a estrela e ali estará o exército dele”, avalia Fernando Alfredo, presidente municipal do PSDB de SP. O secretariado em peso estará presente.

Selfie geral

Outros cuidados nas agendas externas de Covas começaram a ser tomados. Hoje, será Ricardo Tripolli, já orientado pelo médico David Uip, que explicará à plateia que o prefeito não poderá distribuir abraços e apertos de mão. Mas vai ter selfie geral ao final do evento.

Corrida legal

Em reunião com a promotora Deborah Kelly, no MP paulista, representantes da Uber se comprometeram a cumprir as normas legais sobre atendimento de pessoas com deficiência visual que são auxiliadas por cães-guias. Foi reafirmada a proibição de se cobrar taxas de limpeza, cobrada desses passageiros, e de cancelar corridas por parte dos motoristas.

E a Uber vai criar dois canais de reclamação para quem se sentir discriminado.

Inédito

Pela primeira vez em seus 90 anos de atividade, a Sociedade Harmonia de Tênis, no Jardim América, recebeu proposta de admissão de sócio de um casal homossexual.

A admissão da cônjuge de uma integrante do clube ainda passará pelo Conselho de Admissão do clube, que discutirá o caso em março.

Mix musical

Além dos concertos conduzidos por maestros e músicos da cena internacional, o Música em Trancoso deste ano vai valorizar a diversidade de gêneros musicais.

Um dos pontos altos será a noite “Bossa Nova and Tango Meet Jazz”.