Bruno Covas anuncia apoio a Covas Neto, do Podemos, para o Senado

Uma surpresa para os eleitores, em especial os tucanos, no programa eleitoral desta quarta-feira à noite. No horário do Podemos, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, vai declarar apoio a Mario Covas Neto, candidato a senador pelo partido de Alvaro Dias.

“Sempre pautei minha vida política por fidelidade partidária”, avisa o prefeito em sua fala. “Mas há algumas coisas que são mais importantes do que partidos políticos. É por isso que estou aqui hoje para trazer o meu apoio e pedir o seu voto: Covas senador 191”.

Covas Neto, filho do prefeito e governador Mario Covas, um dos fundadores do PSDB, esteve filiado ao tucanato por 29 anos e o deixou em março passado, alegando que ele “abandonou suas origens”.