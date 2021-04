Bruno Beauchamps celebra crescimento de startup de filmes no streaming

Bruno Beauchamps criou a startup de streaming Filme Filme como uma oportunidade de colocar em prática aprendizados que adquiriu com a família – ele é filho de Marc Beauchamps, um dos fundadores da Lumière. “Nascemos em meio à pandemia e crescemos 500% nesse período”, comemora o empresário franco-brasileiro, que hoje conta com 75 mil assinaturas e um investimento de quase R$ 1 milhão. “Adotamos o modelo freemium, onde 20% do catálogo é gratuito e o plano mensal de assinatura tem o valor de R$10.”