Bruna Surfistinha é convidada a disputar a Câmara

Bruna Surfistinha acenou positivamente ao convite do PL para ser candidata a vereadora em SP. Ela esteve ontem na Câmara, onde foi recebida pelo advogado do partido, Joel Batista. “Acredito que ela possa fazer diferença no seu segmento”, diz ele. Qual? “O cultural, entre outros”.

Neste ano, Bolsonaro chegou a reclamar que com dinheiro público se façam filmes como Bruna Surfistinha, inspirado em O Doce Veneno do Escorpião, best-seller autobiográfico da ex-garota de programa.

Na época, Raquel Pacheco (nome real de Bruna) postou em suas redes sociais uma resposta em relação ao comentário do presidente. “Sobre mais uma infeliz declaração do Bolsonaro, digo que antes dele fazer juízo de valor sobre os outros, deveria cuidar da moral da própria família e do nosso país. Ele está cuidando demais do que não precisa e fazendo pouco do que é realmente necessário pra termos um país melhor.”