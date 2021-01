Bruna Caloi cria marca de cestos e boxes personalizados

Bruna Diniz Caloi criou a Bruberry – o nome, segundo conta a dona, significa “a cereja do bolo” na hora de presentear. A nova marca desenvolve cestos e boxes personalizados. “Fazemos um mix de produtos garimpados, diferentes e criativos. Cada cesta é formatada de um jeito, pensada para a pessoa em questão”, explica. “São presentes que aproximam, que levam o abraço que não pudemos dar e aquele sorriso no rosto que queremos ver”. As encomendas podem ser feitas por meio do e-commerce e pela conta @bruberrygifts no Instagram.