Brinde duplo

Luana Cloper é o nome por trás da organização da Brasil Brau, que abre a primeira Semana Cervejeira – terça, na São Paulo Expo – e o Mondial de La Bière – que acontece no espaço Arca, dia 30. Diretora da multinacional francesa GL Events aqui no Brasil e também sommelière de cerveja, a moça acredita que o fato de ter dois eventos na mesma semana garante que estejam reunidos os principais profissionais do setor cervejeiro. “Mesmo com a crise, o mercado de cervejas continua crescendo, impulsionado principalmente pelas artesanais”, afirma.