Brincar é lúdico

Mães e apaixonadas pelo universo infantil, Lenah Ugolini, Fernanda Saade e Fernanda Kherlakian se juntaram para lançar a Enfance Toys – “empresa lúdica, que oferece espaços kids com monitoria e brinquedos cuidadosamente desenhados e desenvolvidos com todo o carinho”, explica Kherlakian. “Pensamos em cada detalhe, pois sabemos que as memórias que criamos na infância são eternas.” Os itens são feitos em madeira e laca, todos desenhados pelo trio. “Na criação, o céu é o limite. Desenhamos desde cozinha a casa de bonecas, passando por mesa de carros e dinossauros. Tentamos sempre buscar uma solução sob medida para deixar a festa perfeita.”