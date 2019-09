Brilho nunca é demais

As irmãs Maria Dulce e Maria Julia Baumgarten Busarello lançam a Pars Collect – marca com estilo “glam e cool”, como define a dupla. “Apostamos em peças colecionáveis, com uma proposta livre de padrões estéticos e coleções que transitam do over ao chique”, explica Maria Dulce. “Nosso grande diferencial está nos tecidos exclusivos de paetê, feitos sob encomenda em cores vibrantes e texturas como o veludo, além de um coleção cápsula de peças em vinil”, acrescenta Maria Julia. Todo o processo criativo das irmãs resulta em blusas, calças, casacos, saias, vestidos e conjuntos “com inúmeras possibilidades e combinações.”