Brilho e metal

Juliana Mansur, da Undertop, se prepara para lançar peças exclusivas dentro de sua coleção de inverno em parceria com Fernanda Motta. “Fernanda tem a cara que eu procurava para representar a marca: elegante, poderosa e autoconfiante”, diz sobre a top model e apresentadora. Os lançamentos fazem jus ao tipo de produto característico da marca, como bodies e blusas que misturam transparências e recortes em tecidos metálicos. Há ainda outros itens, como uma calça de modelagem ultraconfortável – também com brilho metálico. A ideia das peças é valorizar o corpo feminino. De acordo com as novas parceiras, as roupas são versáteis, urbanas e fáceis de serem combinadas.