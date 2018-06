A briga por apoio na eleição do governo do Estado se resume agora – depois que João Doria conseguiu ontem o apoio do nanico PTC – às “noivas” do cenário político: DEM e PP.

O equilíbrio, ou não, do tempo dos candidatos a governador no programa eleitoral de TV depende do posicionamento de ambos.

