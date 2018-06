Briga de sócios causa desconforto no clube Harmonia

Na inauguração da nova academia do Harmonia, segunda-feira à noite, falou-se muito sobre a briga, no fim de dezembro, entre dois conhecidos sócios do clube. O mais velho, de 82 anos – que frequenta o clube diariamente há mais de 50 – levou suspensão de um ano e dois meses.

O outro, dono de grande financeira – que empresta para quem não tem crédito, e cobra caro por isso – pegou dois meses de castigo.

Um grupo de sócios solidários tenta reverter a pena do antigo frequentador.

Que, aliás, discutiu primeiro – agressivamente – com a mulher do empresário. E, em seguida, partiu pra briga física com o marido, que buscou tirar satisfações.

A moça, para quem quer uma dica, estaciona sempre seu Bentley branco… na porta do clube.