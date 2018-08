Segundo pesquisa do Google Consumer Survey, 32% dos brasileiros tem uma relação ‘indiferente’ com a moda. Os demais se dividem em 22% independentes, 21% de consumidores clássicos… e 6% fashionistas.

As peças mais procuradas? Os bodies, com mais 148% – em relação a 2017 – e as sandálias transparentes, com… 450%.