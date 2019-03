Fernando Grostein Andrade, diretor de Quebrando o Tabu, e Joice Toyota, da ONG Vetor Brasil, foram escolhidos para participar do programa Jovens Líderes Globais, do Fórum de Davos. Quebrando o jejum do Brasil, que ficou três anos sem representante na lista.

