Brasileiros que já fizeram dieta para perder peso chegam a 57%

Chegam a 57% os brasileiros que já fizeram dieta para perder peso e a 53% os que acreditam que a maioria das dietas não funciona. Os dois dados constam de pesquisa da Ipsos que envolveu 20.788 pessoas em 29 países.

“O comportamento do consumidor, em muitos casos, acaba sendo diferente do discurso”, constata Ronaldo Picciareli, do instituto.

A sondagem aponta, ainda, que 22% preferem não comer carne, frango ou peixe e 47% se disporiam a substituir carne por vegetais. E por fim: 41% garantem que nunca consumiriam alimentos geneticamente modificados.

