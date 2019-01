Mais um brasileiro no cenário internacional de cinema. Adriano Goldman concorre ao prêmio de melhor direção de fotografia pela série The Crown, no ASC Awards, promovido pela American Society of Cinematographers.

Os vencedores desta 33.ª edição do prêmio saem no dia 9 de fevereiro.

