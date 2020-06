Brasileiras inauguram concept store em praia de Portugal

Com a situação da covid-19 melhor em Portugal e a chegada do verão europeu, as brasileiras Stela Batochio e Helena Lunardelli inauguram a Caju Comporta, na praia lusitana da Comporta. A concept store venderá marcas nacionais e também algumas portuguesas. “Abrimos ontem e vamos até 6 de setembro. Estaremos lá atendendo todos os clientes com as devidas medidas de segurança impostas pelo governo de Portugal”, explica Stela. Além das roupas, o espaço também abrigará uma banca de flores, com arranjos feitos por Helena.