Brasileira se inspira em Londres para criar marca de moda praia

A escolha pela moda praia está no DNA de Hana Khalil. Desde criança a mineira desenhava biquínis, que eram feitos por sua avó em crochê sob medida. Os modelos fizeram sucesso e despertaram nela a vontade de ir além. “Decidi me jogar em uma temporada em Londres, onde mergulhei no mundo das galerias britânicas e fiz cursos na Central Saint Martins. Lá, encantei-me pela autenticidade e criatividade da moda que via pelas ruas”, conta a jovem estilista de 23 anos. Em seu retorno ao Brasil, a designer trouxe na mala pesquisas, inspirações e a vontade de fazer uma marca de praia “de alma livre”. Nascia então, a HK Beachwear. “Os principais pilares da marca são: a contemporaneidade, o universo da arte, o design e a arquitetura”, explica Hana, que foi convidada para desfilar suas criações na famosa Universidade de St. Andrews, na Escócia – local onde o príncipe William conheceu sua mulher, Kate Middleton. Fato que trouxe visibilidade para a marca, que esse ano passa a exportar suas peças para a Inglaterra.