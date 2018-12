Brasileira lança marca de calissons em São Paulo

Quando Nina Standerski decidiu mudar de profissão, deixado de lado o mundo das artes para se dedicar a preparar calissons, não sabia que a operação seria tão complexa. Para produzir esse doce artesanal típico do sul da França, ela precisaria de uma máquina específica que não existia, até então, no Brasil. Como a criatividade corre na família, seu marido – que é arquiteto – estudou e construiu uma máquina para eles. Assim nasceu a L’Amandier Doces. Para dar uma originalidade à receita clássica francesa, Nina trabalha com um toque de brasilidade – por isso seus calissons existem em sabores como castanha do Pará com café, limão cravo e tangerina com cacau. Além de encomendas, a doceira estará hoje no Sampa Bazar, na Feira Na Rosenbaum, dias 11 e 12, e no Mercado das Madalenas, sábado e domingo.

