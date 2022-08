Brasileira entrega uma ‘cachacinha’ para o Papa

Em 2021, o Papa Francisco declarou, em clima de descontração, que nós brasileiros não tínhamos salvação: “É muita cachaça e pouca oração”. Precisou de mais de um ano para que uma brasileira retrucasse, carinhosamente, a brincadeira de Francisco. O nome dela é Cristina Chaim, 32 anos, católica e participante assídua do grupo Jovens de Nossa Senhora.

Uma audiência do grupo, que era esperada desde 2018, aconteceu no Vaticano, no início de agosto. Entre os 180 jovens presentes, muitos levaram mimos ao Papa – como crucifixos, terços e imagens. “Mas desde a declaração do pontífice, sabia que tinha de levar-lhe uma pinguinha. Levei na mala uma garrafa de 200 ml de cachaça mineira com o rótulo da marca fictícia Muita Oração – Pouca Cachaça e um cartão com a mesma frase e a bandeira do Brasil”, contou Cris.

A expectativa para a audiência era alta: o Vaticano não explicou os protocolos e Cristina não sabia se teria contato com o Papa. “Dormi super mal na noite anterior e no caminho lembrei que teria de passar pela revista, em que não era permitido entrar com líquidos ou vidro”. Na fila, um membro do grupo puxou uma Ave Maria para Nossa Senhora Aparecida, para que a “piada” desse certo. “Na hora do raio X, os carabinieri deixaram passar.”

Ao final da audiência, o Papa se prontificou a cumprimentar todos pessoalmente. “Na minha vez, tremia demais, deu dor de barriga. Me aproximei, mostrei o cartão e a garrafa. Ele deu uma larga risada, jogando a cabeça para trás.” Segundo Cris, Francisco disse: “Muito obrigado, que Deus abençoe o Brasil”.

OSGEMEOS pintam em cidade japonesa

Otávio e Gustavo Pandolfo, OSGEMEOS, estão no Japão preparando uma pintura inédita para o Festival Reborn – que começa no dia 20 e acontece nas ruas de Ishinomaki. Eles chegaram com antecedência e tiveram que fazer um curso em japonês de lift (plataforma para subir e descer) e obter a licença para operá-la. Tudo isso para pintar um mural de cerca de 40m², na parede de um prédio no centro da cidade, que foi fortemente atingida pelo tsunami de 2011. A obra também intitulada de Reborn é uma homenagem ao importante festival criado em 2017, com o intuito de revitalizar a região por meio das artes. Natasha Geenen articulou a ida deles para lá.

Encontro de mestres da gastronomia no RJ

O mestre na arte da gastronomia japonesa, Helio Makoto, do Makoto San, e a chef Janaína Suárez, do Jojo Rámen, vão cozinhar juntos pela primeira vez em solo carioca. O encontro será em comemoração ao aniversário de 1 ano do restaurante asiático Spicy Fish (local do evento), do grupo 14zero3. O jantar será realizado na segunda e contará também com a participação do anfitrião e chef da casa, Emerson Kim.

Bloco de notas

MELHOR IDADE. O Festival 70+, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, retorna nos dias 27 e 28 de agosto, com apresentações nas casas de cultura. Entre os destaques, está o show de Trio Virgulino e de Trio Los Angeles, dia 27, e Originais do Samba, dia 28, na Casa de Cultura Freguesia do Ó. Já o músico Odair José se apresenta dia 28 na CC M’Boi Mirim.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA. Termina amanhã o prazo para a inscrição na primeira edição do Prêmio BEI de Educação Financeira para Escolas Públicas – que reconhecerá os dez melhores projetos aplicados em sala de aula envolvendo educação financeira.