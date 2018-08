Neymar e o Brasil falharam na Copa da Rússia, mas o “troco” não poderia ser melhor: o País acaba de faturar 112 medalhas… em olimpíada de matemática. Sob comando de Ozimar Pereira, do Programa Olimpíada do Conhecimento, os estudantes brasileiros voltam da Olimpíada Internacional, na Tailândia, com 3 ouros, 23 pratas e 86 bronzes.

Onde estudam? Em 25 escolas públicas e 11 privadas.