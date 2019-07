Brasil está entre os que mais confiam em jornais e revistas, diz Ipsos

O Brasil é o quarto país do mundo que mais confia em jornais e revistas: são 65% dos leitores, contra 8% que não confiam e 23% que confiam relativamente. Acima dele, na pesquisa global “Confiança na Mídia”, conduzida pela Ipsos, estão Índia, Arábia Saudita e África do Sul. A Sérvia é o mais que menos confia, com 11%. A média global é de 47%.

Essa boa aceitação se estende também a outros meios de comunicação: chegam aos mesmos 65% os que confiam em televisão e rádio e 58% os que aprovam os sites e plataformas online.

A pesquisa perguntou também sobre fake news — e constatou que 59% dos brasileiros acreditam que conteúdos falsos estão presentes também em jornais e revistas. A margem de erro da pesquisa, que ouviu 19,5 mil pessoas em 27 países, é de 3 pontos percentuais.