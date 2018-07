Brasil é o 176.º do mundo em facilidade para abrir empresa

O Brasil “conquistou” o 176.º lugar no planeta em matéria de facilidades para abrir uma empresa. E no quesito proteção a sócios e acionistas minoritários contra abusos, não passou do 43.º lugar.

Os dados, que estão no Doing Business 2018, do Banco Mundial, mostram que “estamos longe do ideal na proteção dos minoritários”, diz o advogado Eduardo de Abreu Sodré, que ajudou a elaborar o texto. “Essa insegurança afasta os investimentos do País”, ponderou.

Entre os que mais avançaram nas reformas para facilitar as atividades empresariais, no último ano, estão países como Zâmbia, India, Tailândia e Uzbequistão.

