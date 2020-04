Bradesco, Itaú e Santander doam R$ 50 milhões para compra de máscaras

Os três maiores bancos privados do País, Bradesco, Itaú e Santander, se unem mais uma vez para ajudar no combate ao novo coronavírus. Depois da compra de 5 milhões de kits anunciada oficialmente semana passada, as instituições estão agora destinando R$ 50 milhões para a compra de máscaras de proteção que serão doadas às secretarias de saúde de diversos estados e também para comunidades vulneráveis.

As máscaras serão de tecido, com três camadas, indicadas para todas as pessoas que não são profissionais de saúde. Estima-se que serão confeccionadas 15 milhões de máscaras .

Essa ação vai de encontro à fala, na quarta-feira á noite, do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que traçou um cenário de extrema

dificuldade para aquisição de insumos básicos de proteção contra o novo coronavírus. E recomendou à população que pare de comprar máscaras descartáveis e faça a sua própria peça de proteção…com pano e elástico.