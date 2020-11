Boulos processa candidato do Novo que constatou promessas irreais

Cloro…

Guilherme Boulos entrou, na última segunda-feira na Justiça Eleitoral, com processo contra Matheus Hector. A razão foi o Instagram do candidato a vereador pelo Novo, apontando promessas econômicas irreais e populistas feitas pelo postulante do PSOL à Prefeitura.

Quais? O estabelecimento do passe livre (custaria R$ 10 bilhões por ano) e criação da renda básica que, estabelecida em R$ 300, custaria outros R$ 12 bilhões anuais.

São Paulo, na verdade, tem R$ 7 bilhões livres para gastos.

…na piscina?

As outras são taxar os ricos e poderosos (coisa de competência legal do governo federal) e por último… ocupar 40 mil imóveis vazios em SP.

Advogados de Boulos alegam que Hector fez impulsionamento de propaganda negativa, o que é vetado pela legislação. E que o post teria alcançado 1 milhão de pessoas nas redes.

O candidato do Novo pergunta: “Ele quer ser prefeito de SP mas não quer ser fiscalizado. Essa é a relação que Guilherme Boulos vai querer ter com a Câmara Municipal…a de mordaça?”

Apagão

Cinco geradores de 40KVA devem ser adquiridos para prisões no Amapá que estão em revezamento de energia e para setores de TI.

O Departamento Penitenciário Nacional se movimentou e liberou R$ 265 mil, por meio do Funpen, para a compra pelo Governo do Amapá.

Black power

A TIM criou teclado com corretor ortográfico para palavras de origem racista. O app avisa quando algo preconceituoso é escrito, dá direito a explicação do porquê para o infrator, bem como opções para que ele possa substituir a palavra considerada ofensiva.

O Teclado Consciente estará funcionando a todo vapor a partir do dia 20, Dia da Consciência Negra. Onde? Nas lojas de Apps da Apple bem como do Google.

Black power 2

Iza se juntará a nomes como Carlinhos Brown, Margareth Menezes e BNegão, entre outros, em show no Museu Du Ritmo, em Salvador, no dia 21.

O espetáculo será guiado pela Orquestra Rumpilezz e faz parte das comemorações do Dia da Consciência Negra. O apoio é da Devassa e a apresentação será transmitida pelo YouTube da marca.