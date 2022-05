Borboletas azuis invadem a SPFW para pedir ‘calma’

No próximo dia 3 de junho, borboletas azuis vão invadir as passarelas da São Paulo Fashion Week – que começa dia 1 de junho, ainda sem local definido. Trata-se de uma ação inédita entre a Janssen, empresa farmacêutica da Johnson & Johnson, e o estilista Walério Araújo, conhecido por vestir personalidades como Ivete Sangalo, Sabrina Sato e Elke Maravilha, entre outras.

Na ocasião, pacientes com hipertensão arterial pulmonar (HAP) vão desfilar para Araújo usando looks feitos com uma estampa de borboletas azuis, para chamar atenção do público sobre a condição que atualmente atinge 8 mil pessoas no Brasil. As tais borboletas são o símbolo da campanha de conscientização “A Vida Merece Um Fôlego”. O estilista, conhecido por sua ousadia, fato que o fez ser comparado ao britânico Alexander McQueen, morto em 2010, mantém seu ateliê dentro de sua casa, no edifício Copan.

Ronaldo Fenômeno terá camisa leiloada

O Instituto Four realiza amanhã jantar em comemoração aos seus 5 anos de fundação, no Villagio JK. O evento irá receber cerca de 550 pessoas, entre eles Guilherme Benchimol, Fundador da XP Inc. e Fernando Rosa, presidente da Kraft Heinz. Os presentes participam de um leilão com camisas assinadas por Ronaldo Fenômeno, Daniel Alves e outros.

CHOVEU QUEIXA. Consumidoras da linha Elseve Hidra Hialurônico relataram queda de cabelo, coceira e irritação na cabeça nas redes sociais e no site Reclame Aqui. Uma das internautas disse: “De tanto ver as influencers falando comprei xampu, condicionador, máscara e tratamento noturno. Meu cabelo está caindo demais e minha cabeça está ardendo”.

OUTRO LADO. Consultada, a L’Oréal informou que “tem um controle de segurança e qualidade super rigoroso”. E que está atendendo todas as consumidoras que entraram em contato – e encaminhando para um médico especialista, já que os casos de sensibilidade “podem estar associados a outras variáveis como alimentação, estresse, fatores hormonais e medicamentos”.

Cineasta prepara livro com última entrevista e 190 fotos do polêmico Olavo de Carvalho

Uma das últimas entrevistas dadas por Olavo de Carvalho estará na íntegra no livro de fotos que o cineasta Josias Teófilo prepara sobre a vida do filósofo. Diretor de Jardim das Aflições – longa de sucesso sobre Olavo –, Teófilo conversou longamente com ele em junho do ano passado e filmou o bate-papo. “Ele falou muito sobre seu conceito de Guerra Cultural”, diz Teófilo. A obra terá 190 fotos e, segundo Josias, possivelmente a última foto vista por Olavo antes de sua morte, no início deste ano. “Encontraram a foto da Roxane (mulher de Olavo) aberta no computador dele”, conta.