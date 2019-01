Bonito e barato

Como é que mulheres de todo o País podem não só se vestir bem, mas fazê-lo de forma econômica? As respostas a essa pergunta estão no primeiro e-book da arquiteta Isa Domingues. Sofisticada Sem Ser Cara contém dicas de como fazer o dinheiro render na hora das compras, inspirações de looks, fala sobre combinações de estampas e cores. A autora estreante é uma expert da produção de conteúdo digital: seu perfil do Instagram tem apenas um ano e meio e, nesse tempo, já reuniu mais de 150 mil seguidores. E ela garante que o crescimento se deu de forma completamente orgânica. Na internet, ela fala sobre moda, lifestyle, beleza, arquitetura, decoração e design.