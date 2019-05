Boni vai presidir o Conselho da TV Cultura

Convidado, José Bonifácio Sobrinho, o Boni, aceitou ser presidente do Conselho da Fundação Padre Anchieta, que administra a TV Cultura. Uma de suas missões será participar na tarefa de reformulação do canal – no qual o governo de João Doria pretende implantar uma nova filosofia.

A indicação sucede-se à noticia de que José Roberto Maluf será o novo presidente da televisão – seu nome deve ser confirmado no dia 20. Maluf, homem de confiança de Doria, já havia comandado, antes, o SBT e a Band.

