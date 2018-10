Bolsonaro vai a TSE contra post de Haddad

Advogados de Bolsonaro foram ontem à Justiça Eleitoral queixar-se de Haddad por ter divulgado notícia falsa – a de que ele teria votado, em 2015, contra o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

A equipe do petista, ciente do equívoco, já havia retirado a postagem do Twitter. Mas para o PSL não bastou. O partido quer… direito de resposta na página do rival.

Foi o que se pediu ao TSE. Segundo Karina Kufa, advogada eleitoral de Bolsonaro, é o primeiro pedido de resposta em uma página de candidato presidencial desde o início da campanha.

