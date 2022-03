Bolsonaro vai à Marcha da Família no domingo

Bolsonaro confirmou presença na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, domingo, na Praça dos Três Poderes. Amanhã, Ives Gandra Martins dará seu testemunho por vídeo em evento em hotel nos Jardins, sobre o dia 19 de março de 1964, quando milhares marcharam em São Paulo contra o presidente João Goulart – um ato que “deu a partida”, na época, para a organização, entre militares e setores civis, do movimento que derrubou o presidente duas semanas depois.

“Minha intenção não é politizar mas contar os fatos históricos”, disse Gandra à coluna.

Na praça

Já os movimentos majoritariamente de esquerda organizam dois eventos de caráter nacional. No dia 9 de maio, um com o tema “Bolsonaro nunca mais. Contra o aumento do combustível e do gás. Não à fome e ao desemprego”. E outro pelo 1.º de Maio – que será presencial, no Vale do Anhangabaú.

Arte em debate

A feira ArtSampa, que abriu anteontem (fotos ao lado) terá, em paralelo uma série de palestras e debates – as Conversas ArtSampa. Entre os destaques, amanhã, a agenda organizada pela curadora Raquel Barreto com a linha “Nas dobras: presenças, racialidades & gêneros nas artes visuais”.

A agenda de hoje foi organizada em parceria com o movimento Batekoo para debater a experiência com a música negra na composição artística.

Haverá também um diálogo com as participações de Aretha Sadick, Janaína Machado e Leonardo Moraes.

Biodiversidade…



Na nota publicada anteontem, com críticas de ambientalistas à gestão da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado (Sima), não se esclareceu que a diretoria de Biodiversidade mencionada seria na Fundação Florestal – e não na Sima.

Em resposta às cobranças feitas, entre outros, por Fábio Feldman e José Pedro Costa, a direção da Sima disse à coluna que tem, sim, uma Coordenadoria de Biodiversidade. E enumerou “avanços significativos” como “o zoneamento marítimo, a viabilidade de reflorestar 1,5 milhão de hectares” e “os maiores investimentos da história nessa gestão”.

…em debate



Na tréplica, Feldman e Costa dizem que se referiram “à criação de áreas protegidas, já estudadas pela própria secretaria mas que estão ainda pendentes de decisão política”.

Final da história: os dois ambientalistas foram convidados na quinta-feira para um encontro, na secretaria, para debater as diferenças entre os lados.