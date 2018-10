Bolsonaro resiste a pressões da bancada rural

Bolsonaro tem resistido com firmeza às pressões do mundo rural – que até pouco tempo atrás apoiava Alckmin – para indicar o ministro da Agricultura. E também para abortar sua ideia de unir o ministério ao do Meio Ambiente.

Segundo fonte rural, a CNA e a Frente Parlamentar da Agropecuária lembram ao presidenciável que a bancada rural, que já anunciou seu apoio ao candidato do PSL, é composta de… 260 parlamentares.

Candidato sempre acenou

com ministério técnico

Esqueceram-se esses grupos de que, nas eleições, o total de integrantes na bancada da Frente, para 2019, foi reduzido para 115.

Vale registrar ainda que, ao longo de toda sua campanha, Bolsonaro acenou sempre com ministério técnico.

