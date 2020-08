Bolsonaro tem longa conversa com Temer no avião da FAB

Bolsonaro se despediu de Michel Temer ontem, depois de uma longa conversa, na porta do avião da FAB. Não é a primeira vez que o ex-presidente vai para Beirute. Inclusive, em Btaaboura – a aldeia de onde imigrou sua família – há uma rua batizada com seu nome. Na placa, estava escrito “Vice–Presidente Michel Temer”. Quando ele assumiu a vaga de Dilma, seus conterrâneos picharam o “vice”.

Em tempo real

Na esteira do que Paulo Guedes chamou de “debandada” do Ministério da Economia, estão o secretário de Produtividade, Carlos Costa, e o secretário especial, Waldery Rodrigues, conforme antecipado no Broadcast ontem.

Pode ser rápido.

União financeira

Larry Summers, ex-secretário do Tesouro dos EUA, abre, segunda-feira, conferência anual do Santander. Será entrevistado por Sérgio Rial, presidente do banco espanhol no Brasil. Na semana, serão feitas 18 lives com mais de 30 experts em suas próprias áreas.

União 2

E para encerrar o evento, surpresa: Rial recebe Octavio de Lazari, do Bradesco, e Candido Bracher, do Itaú Unibanco, também em formato talk show.

Pesquisa do Instituto DataSenado aponta que oito em cada dez brasileiros acreditam que a divulgação ampla e obrigatória nos meios de comunicação dos gastos da União, estados e municípios na covid-19, facilitaria a fiscalização do uso do dinheiro público. Muitos contratos têm dispensa de licitação.

E para 64%, essa divulgação ajudaria a reduzir irregularidades.

Sem muro

Rossieli Soares levou a Bruno Covas proposta de construir uma “escola parque” dentro do futuro Parque Paraisópolis. Ao custo de R$ 18 milhões, funcionaria à noite e nos fins de semana também, com biblioteca, auditório e área de convivência.

O que falta? A Prefeitura ceder o terreno. Covas pediu avaliação do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano antes de dar o ‘ok’. Esperam licitar a obra este ano e entregar a escola em… 2022.