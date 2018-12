Bolsonaro tem imagem ruim entre ‘formadores de opinião’ da AL

A imagem de Bolsonaro entre “formadores de opinião” da América Latina está longe de ser animadora. Pesquisa da Ipsos Latino-Americana que detalhou o prestígio dos presidentes de cada país do continente mostra que o brasileiro recém-eleito tem, na média continental, 74% de votos desfavoráveis contra 25% favoráveis.

Por país, a rejeição a Bolsonaro vai desde 55% no Brasil e 60% no Equador a 92% no México e 100% na Colômbia. A Ipsos ouviu 147 desses “formadores” em 15 países.

Leia mais notas da coluna:

+ Créditos recuperados pelo poder público crescem 285% no trimestre

+ Busca por ‘indulto’ no Google cresce 2.070%