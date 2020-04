Bolsonaro sonda dois médicos paulistas para ministério da Saúde

Bolsonaro tentou, semana passada, levar dois médicos paulistas para o cargo de ministro da Saúde.

Pelo que se apurou, ambos recusaram.

Tesouro à vista

Analistas econômicos esperam a divulgação da arrecadação da União, bem como a de estados e municípios.

Na secretaria da Fazenda de Bruno Covas, a previsão de queda, em relação ao valor esperado no orçamento de 2020 para os próximos seis meses – abril a setembro de 2020 – no que se refere ao ISS, é de 6%. No que tange à porcentagem do ICMs pertinente à capital paulista, calcula-se redução de 21% também quanto ao orçamento.

Em outras palavras, a gestão Covas está… otimista.

Fomento

Vem aí novo decreto de regulamentação do ProAc para ajudar durante a covid-19. “Vamos flexibilizar normas e prazos”, contou à coluna, Sérgio Sá Leitão. Mas, segundo o secretário de João Doria, não haverá perda da fiscalização. “Vamos simplificar processos e acelerar o desembolso de recursos”.

Até o fim de abril, a secretaria pretende abrir o ProAC Editais e o ProAC ICMS de 2020 com verbas de R$ 65 milhões e R$ 100 milhões, respectivamente.

Dog food

Para amenizar efeitos negativos da crise causada pelo coronavírus, diminuindo adoções, as empresas Zee.Dog, Royal, Purina, Hill’s Pet Nutrition e BRF (Güd e Balance), maiores marcas do segmento pet do País, se unem pela primeira vez.

Anunciaram a doação de 40 toneladas de ração para 14 ONGs no Brasil. Isto é, serão mais de 200 mil refeições para cães e gatos dessas instituições.

Macacos, mordam

O coronavírus representa, também, uma ameaça para os macacos? Essa pergunta entrou no foco de um grupo de ambientalistas brasileiros envolvidos, no momento, em projeto para salvar 35 espécies. Em especial, os que vivem na Mata Atlântica.

A Operação Primatas, voltada para essa causa, conclui projeto para entregá-lo à Fapesp. Esperam apoio da instituição.