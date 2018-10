Além da família, Jair Bolsonaro esteve acompanhado, durante a apuração dos votos, no domingo, por Gustavo Bebianno, presidente do PSL, Paulo Guedes, Onix Lorenzoni, deputado do DEM, Paulo Marinho – empresário e suplente do senador eleito Flavio Bolsonaro – e Nabhan Garcia, da UDR.

Foram servidos água e café, além de alguns quitutes.

