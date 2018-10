Bolsonaro ‘rouba’ de Alckmin tucanos mais escolarizados

Olhar mais detalhado sobre os números da pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada anteontem mostra Bolsonaro invadindo a praia do PSDB na faixa dos eleitores com maior escolaridade.

Na disputa pela Presidência contra Lula, em 2006, Alckmin teve 45% dos votos nesse nicho. Hoje, o candidato do PSL tem ali 40% de intenção, segundo o Ibope. E o tucano encolheu para… 5%.

No encontro com Centrão,

Alckmin não queria só Dias…

Depois que Marina e Meirelles desistiram de ir à reunião entre candidatos de centro, Alckmin cancelou sua participação porque não queria se encontrar apenas com Álvaro Dias, segundo apurou a coluna com fonte que acompanhou as negociações.

O tucano não topou falar só com o candidato do Podemos.

… e depois ficou tarde

Na última sexta à tarde, entretanto, Alckmin sinalizou disposição de falar só com Dias. Mas os envolvidos acharam que, àquela altura, seria difícil.

Na trilha de evangélicos e agronegócio…

Centrão pode caminhar para Bolsonaro

Depois do apoio de Edir Macedo, anteontem, e da Frente Parlamentar da Agropecuária, ontem, a Jair Bolsonaro, calcula-se que não deve tardar a adesão de ao menos parte do Centrão, composto por DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade.

Tucanos otimistas acham, porém, que isso só acontecerá depois do primeiro turno.

