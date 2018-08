Bolsonaro pode anunciar vice só no domingo

Bolsonaro pode aproveitar o lançamento da candidatura de Major Olímpio ao Senado e de Eduardo, seu filho, a deputado federal, no domingo, para anunciar seu vice.

Depois de Skaf fechar as portas à aliança do MDB com o PSL em São Paulo, este faz contatos com Levy Fidelix, do PRTB – que pode lhe dar a Bolsonaro mais 4 ou 5 segundos na TV. Até aqui, ele continua sem aliança no maior colégio eleitoral do País.

Leia mais notas da coluna:

