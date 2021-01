Bolsonaro planejava salto de paraquedas

Bolsonaro estava firme na sua intenção de pular de paraquedas, semana passada, descendo no lago Paranoá em Brasília, a convite do ministro-chefe Luiz Eduardo Ramos – paraquedista militar com experiência em saltos.

Assessores palacianos ficaram preocupados e conseguiram convencê-lo a adiar a aventura.

Pelo ar 2

Antes de saltar, especialistas sugerem exame médico para averiguar a parte cardiológica e pressão, segundo Wagner Ramirez, da Federação de Paraquedismo do DF. “A idade de 65 anos do presidente não seria problema, temos gente acima de 70 anos. Mas o coração precisa ser checado”. Ele explica ainda que o impacto para o tornozelo e a coluna são menores em pouso na água.

Vida que segue

O ex-deputado Daniel Vilela – filho do prefeito eleito de Goiânia, morto ontem em decorrência de covid-19 – deve ter papel expressivo tanto na gestão da prefeitura bem como na relação com a Câmara

Ele teve papel ativo na campanha de Maguito.

O vice, que assumiu o cargo, é o pastor Rogério Cruz da Igreja Universal.

Vida 2

A situação jurídica do mandato está consolidada, segundo o advogado Flávio Rodovalho. Maguito foi diplomado. A posse foi virtual via certificado digital direto da UTI. A família perdeu ainda duas irmãs do prefeito por causa do coronavírus.

Escolhido

José Renato Nalini avisa: a Academia Paulista de Letras vota hoje para preencher a cadeira de número 17 – que pertencia ao musicólogo Zuza Homem de Mello. João Lara Mesquita é candidato único.

Estão abertas ainda as inscrições para a Cadeira 7, vaga com a morte da escritora Anna Maria Martins.

Apelo

Thomas Vonier, presidente da União Internacional dos Arquitetos, mandou uma carta em inglês para João Doria, contestando a demolição do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, projetado pelo arquiteto Icaro de Castro Mello.

Pede que o governador reconsidere a decisão e preserve o Ginásio do Ibirapuera por sua importância para a história e o esporte.