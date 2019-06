Bolsonaro passa por procedimento médico para remover pintas

Jair Bolsonaro acaba de passar, nesta sexta-feira à tarde, por procedimento médico no Hospital da Força Aérea Brasileira (FAB), localizado na área militar do aeroporto em Brasília, para tirar algumas pintas do corpo, segundo informa fonte abalizada da coluna. E passa bem.

A assessoria de imprensa da presidência divulgou apenas que o presidente iria fazer uma “revisão médica”.

