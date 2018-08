Bolsonaro não tira dúvida de empresário

No encontro de empresários com Jair Bolsonaro, sexta-feira em São Paulo, organizado por Fabio Wajngarten, que trabalha na campanha do candidato, uma das perguntas provocou certo desconforto entre os que estavam no amplo apartamento em Higienópolis.

O proponente pediu-lhe que imaginasse um cenário de “vencedor, com mais de 55 milhões de votos em segundo turno e maioria do Congresso” – e nessas condições apontasse quais os três principais projetos que colocaria em votação.

Depois de um silêncio um tanto surpreendente, o candidato do PSL… passou ao assunto seguinte.

