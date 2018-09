Bolsonaro foi o único, entre os presidenciáveis com mais chance de vencer, a não enviar representante para o debate de ontem, na Fiesp, sobre o setor da saúde.

Fala-se que o candidato, antes do esfaqueamento, estava trocando ideias sobre o tema com Henrique Prata, do Hospital do Câncer de Barretos.

