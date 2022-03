Bolsonaro leva Tarcísio a evento em São José dos Campos

Depois de Rio Preto, Bolsonaro acaba de definir outra agenda no interior paulista: vai a São José dos Campos, na sexta, com Tarcísio de Freitas a tiracolo. Para a largada do contrato de concessão das rodovias Presidente Dutra e Rio-Santos. Na comitiva, o bolsonarista raiz Gil Diniz.

Nova casa

E a deputada Janaina Paschoal já comunicou à presidência da Assembleia paulista que se filiou ao PRTB, partido presidido por Aldineia Fidelix, viúva de Levy Fidelix. Ela deve sair candidata ao Senado pela legenda, após deixar o PSL, que se fundiu com o União Brasil.

Sustentável

Ricardo Nunes montou um grupo com 21 organizações – entre secretarias e setores indiretos – para promover a Virada ODS, que pretende ser, em julho, o maior evento internacional para engajar a população nos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Na coordenação das ações, Malu Molina, das Relações Internacionais.

Esquecidos

Pesquisadores acabam de constatar, após ações em Petrópolis, que os poderes públicos não se lembraram ainda de atender pessoas com deficiência nas políticas de prevenção a desastres naturais.

O governo criou um Plano Nacional de Adaptação à Mudança Climática, mas ele “sequer menciona a importância de envolver pessoas com deficiência nestas políticas públicas”, diz Victor Marchezini, do Cemaden nacional. Ele fez pesquisas em Cuiabá, com Giselly Gomes e Michele Sato, da UFMT.

NOVO TIME NO MASP

Glaucea Britto e Laura Cosendey são as novas curadoras-assistentes do Masp. Com atuações dentro da instituição, ambas integravam o departamento de Mediação e Programas Públicos.

Glaucea está escalada para trabalhar na expo “Histórias Brasileiras”, que abre em junho, como curadora junto com Adriano Pedrosa e Lilia Schwarcz.

Já Laura cuidará da sala de vídeo “Tamar Guimarães”. E ainda coorganiza o seminário “Gauguin: O Outro e Eu”, um esquenta para a mostra sobre o artista em 2023.