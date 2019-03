Bolsonaro debate Alcântara com empresas espaciais nos EUA

Depois da chegada a Washington, e já instalado na Blair House – onde ficam os hóspedes oficiais da Casa Branca – Bolsonaro tem amanhã de manhã encontro estratégico, o US Brazil Space Summit, com empresas espaciais americanas, no Mayflower Hotel.

Na agenda, um debate sobre futura cooperação nessa área entre Brasil e EUA, incluindo o novo acordo de salvaguardas para utilização da Base de Alcântara, no Maranhão.

Também amanhã, antes de jantar com empresários americanos, o presidente brasileiro tem encontro com a Câmara de Comércio dos EUA. No qual a AmCham brasileira entregará um estudo, A Roadmap to a Trade Agreement, com 26 etapas e propostas para um Acordo de Livre Comércio entre os dois países.